Celebridades homenageiam a Rainha da Soul nas redes sociais

"R-E-S-P-E-C-T", uma única palavra, soletrada, foi a mensagem, no Twitter, de Stephen King dedicada à cantora norte-americana, numa alusão ao respeito por esta figura maior do soul norte-americano e à música, de Otis Redding, que interpretou e celebrizou.



O músico John Legend saudou a "Rainha", após ter conhecimento da sua morte, considerando-a a "maior vocalista que alguma vez conheceu".

Também a cantora, compositora e atriz Barbra Streisand homenageou Aretha Franklin, partilhando uma foto, de 2012, em que as duas aparecem juntas, acompanhada da frase: "é difícil conceber um mundo sem ela. Não só foi uma cantora excecionalmente brilhante, como o seu envolvimento na defesa dos direitos civis, teve um impacto indelével no mundo".

"Que vida. Que legado!", escreveu a cantora Carole King, acrescentando "tanto amor, respeito e gratidão".



Lionel Richie lembrou "a sua voz, a sua presença e o seu estilo", assinalando que "ninguém fez melhor", que Aretha foi "verdadeiramente a Rainha do Soul" e deixará saudades.

O vocalista, baixista e fundador da banda de rock Kiss, Gene Simmons, confessou-se "muito triste", enquanto a cantora Diana Ross disse que estava "em oração pelo maravilhoso espírito iluminado de Aretha Franklin".

Elton John considerou-se uma pessoa "afortunada" por ter tido a possibilidade de estar com ela e assistir à sua última atuação numa gala da sua fundação de luta contra a sida, e contou que na altura não tinha a certeza de que ela conseguisse atuar, porque estava "obviamente doente", mas a diva não só conseguiu como "levantou a plateia".

"Ela cantou e tocou magnificamente, e todos nós chorámos. Estávamos a testemunhar a maior artista de soul de todos os tempos. Adorava-a e venerava o seu talento", acrescentou.

Os músicos e ex-membros dos Beatles Paul McCartney e Ringo Starr também escreveram no Twitter dedicatórias à "Rainha do soul", bem como Tony Bennet, que recorda a atuação conjunta que tiveram, nos seus 85 anos, partilhando uma foto dos dois juntos em palco.

Shania Twain escreveu que Aretha foi "uma mulher e uma voz inacreditável", o ator e cantor Jeff Daniels disse que a humanidade "perdeu um gigante", e a atriz Goldie Hawn afirmou-se "muito triste".

Por seu lado, Chance The Rapper escreveu uma frase, que é um verso da música "I say a little prayer for you", mas que funciona também como uma dedicatória: "The moment I wake up, before I put on my make up, I say a little prayer for you".

O músico Win Butler, fundador dos Arcade Fire, recorda Aretha como "a maior de todos os tempos" e afirma que a sua música "viverá para sempre".

Várias mensagens vieram também do meio do hip hop, com homenagens de músicos como Gucci Mane, 9th Wonder e Juicy J.

No campo político, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, não quis também deixar de prestar uma homenagem, escrevendo na sua conta de Twitter que Aretha Franklin "era uma grande mulher, com um maravilhoso dom de Deus, a voz" e que irá "fazer falta".



O seu antecessor, Barack Obama, que assistiu à atuação de Aretha Franklin na sua tomada de posse, em 2009, declarou que a cantora "ajudou a definir a experiência americana".

"Na sua voz, podemos sentir a nossa história, toda ela e em todas as vertentes - o nosso poder e a nossa dor, a nossa escuridão e a nossa luz, a nossa procura por redenção e o nosso respeito suado. Que a Rainha do Soul descanse em paz eterna", acrescentou Barack Obama.



