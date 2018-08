Danny Boyle desiste de realizar próximo James Bond

Os produtores "Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig anunciaram hoje que, devido a divergências artísticas, Danny Boyle decidiu não realizar o 'Bond 25'", indicou na terça-feira, sem mais pormenores, a página oficial do 'franchise', referindo-se ao 25.º filme da célebre saga, que ainda não tem um título definitivo.

Foi em maio que o nome do realizador premiado com um Óscar por "Quem Quer Ser Milionário?" foi anunciado para dirigir o projeto cujo argumento foi confiado a John Hodge, que já tinha trabalhado com Danny Boyle em "Trainspotting".

As filmagens deviam começar em dezembro e a estreia do filme está agendada para o outono de 2019, não sendo, por enquanto, claro se a saída de Danny Boyle vai alterar estas datas.



Lusa