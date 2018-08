Morreu o ator Stefán Karl Stefánsson, o Robbie Reles da série “Vila Moleza”

Stefán Karl Stefánsson sofria de cancro no pâncreas há dois anos. O primeiro diagonóstico surgiu em 2016. O ator islandês foi operado mas a doença voltou em 2018.

O ator deixa quatro filhos. No Facebook, a mulher de Stefánsson explica que não vai haver funeral e que os restos mortais do ator vão ser lançados ao mar.

Na última publicação do ator, no Instagram, a família deixa uma mensagem: no final de cada tempestade há um arco-íris de esperança".



LazyTown, ou em português, Vila Moleza, é uma série infantil transmitida em Portugal pela RTP. Stefán Karl Stefánsson interpretava o vilão, o preguiçoso Robbie Reles, que em cada episódio tentava "derrotar" Sportacus.