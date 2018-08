Três filmes portugueses integram festival de cinema de Nova Iorque

Distinguido em maio com o Grande Prémio da Semana da Crítica de Cannes, "Diamantino" é a primeira longa-metragem de ficção de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, com interpretação de Carloto Cotta no papel de uma "superestrela do futebol mundial, cuja carreira cai em desgraça".

O filme - que chegará aos cinemas portugueses em novembro - será exibido no Festival de Cinema de Nova Iorque, na abertura da secção "Projections", destinada a filmes mais inovadores, experimentais e que cruzem práticas cinematográficas.

Nesta mesma secção serão também exibidas a curta-metragem experimental "Sombra Luminosa", de Francisco Queimadela e Mariana Caló, e "Rei Sol", longa-metragem do realizador Albert Serra coproduzida por Portugal e rodada em Lisboa.

No programa de curtas estará "Anteu", de João Vladimiro, que teve estreia em julho no festival de Vila do Conde.

O 56º. Festival de Cinema de Nova Iorque, não competitivo, decorrerá de 28 de setembro a 14 de outubro.

Lusa