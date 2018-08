Há cinema português em outubro no Festival de Londres

Esta será a 62ª. edição do festival, que decorrerá de 10 a 21 de outubro, com mais de 200 filmes, entre os quais 21 estreias mundiais.

Fora de competição serão exibidos, em estreia britânica, "Tempo comum", primeira longa-metragem de Susana Nobre, e os premiados "Diamantino", de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, e "Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", de Renée Nader Messora e João Salaviza.

A estes filmes juntam-se ainda três produções internacionais com coprodução portuguesa: "O homem que matou D. Quixote", de Terry Gilliam, parcialmente rodado em Portugal e que fechou o festival de Cannes, "The plan that came from the bottom up", de Steve Sprung - que integra a competição de documentários, e "Ride", curta-metragem de Paul Bush.

O Festival de Cinema de Londres abrirá com "Widows", de Steve McQueen.

Da programação fazem parte filmes como "If Beale Street could talk", de Barry Jenkins, "Suspiria", de Luca Guadagnino, "Colette", de Wash Westmoreland, "Beautiful boy", de Felix van Groeningen, "The favourite", de Yorgos Lanthimos, e "The ballad of Buster Scruggs", primeira minissérie dos irmãos Ethan e Joel Coen.

