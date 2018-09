Paul McCartney acredita ter visto Deus quando estava sob o efeito de drogas

Na entrevista ao The Sunday Times, o músico, de 76 anos, relatou que na altura se sentiu "humilde" perante tal experiência.

"Era enorme. Uma parede imensa da qual eu não conseguia ver o topo e eu estava no fundo. Qualquer outra pessoa diria que era apenas a droga, a alucinação, mas nós sentimos que tínhamos visto uma coisa superior", disse Paul McCartney.

Nos últimos anos dos Beatles, a música do emblemático quarteto de Liverpool foi fortemente influenciada pelo uso de drogas psicadélicas. Na mesma entrevista, McCartney afirmou acreditar que os seus familiares mais próximos que já morreram, incluindo a sua mulher Linda, continuam a olhar por ele.

McCartney está atualmente a promover um novo álbum com músicas inéditas, intitulado "Egypt Station" e com data de lançamento a 07 de setembro, e uma tournée para 2019 já com várias datas para os Estados Unidos e para a Europa.

Os Beatles terminaram em 1970, deixaram mais de uma dezena de álbuns, e só dois músicos da formação ainda estão vivos, Paul McCartney e Ringo Starr.

Lusa