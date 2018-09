Encontrados sapatos de “O Feiticeiro de Oz” roubados há 13 anos

Na altura do roubo, um indivíduo ofereceu anonimamente um milhão de dólares (cerca de 860 mil euros) a quem recuperasse os sapatos e identificasse o suspeito. Oferta que expirou no décimo aniversário do roubo.

As autoridades norte-americanas não quiseram revelar como e onde foram encontrados os famosos sapatos, que estavam segurados no valor de um milhão de euros. Alguns especialistas afirmam que agora o par pode valer o dobro, um dos artigos mais valiosos na indústria cinematográfica.

Apesar das poucas provas deixadas para trás, em 2015 foi lançado um documentário sobre o caso.

Sabe-se ainda que existem três outros pares iguais usados pela atriz no filme de 1939. O modelo é coberto por cerca de 2.300 lantejoulas e em 2016 a restauração de um par custou mais de 300 mil dólares (cerca de 260 mil euros).