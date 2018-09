Ator Burt Reynolds morre aos 82 anos

Conhecido por filmes como "Fim-de-Semana Alucinante", "Golpe Baixo" e "Os Bons e os Maus", estava internado no Hospital Jupiter Medical, na Florida.

O ator participou em mais de 90 filmes e conta ainda mais de 300 participações no mundo da televisão. Burt Reynolds começou a sua carreira televisiva na década de 60, ao participar na série "Riverboat".

Em 1961, fez o seu primeiro filme, "Angel Baby" e, em 1997, foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário devido à participação no filme "Boogie Nights" (Jogos de Prazer).

Em maio, tinha sido anunciado que iria entrar no novo filme de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", ao lado de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.