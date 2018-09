Jornadas Europeias do Património 2018 sob o tema "Partilhar Memórias"

Iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, as Jornadas Europeias do Património são um evento cultural que envolve mais de 70.000 atividades, com o objetivo de sensibilizar para o património comum da Europa e para a necessidade da sua contínua proteção.

De acordo com um comunicado da Direção-Geral do Património Cultural, cujos espaços culturais tutelados promovem atividades em todo o país, o evento é uma oportunidade para "aproximar os cidadãos e realçar o valor do património cultural que a todos pertence".

A DGPC, entidade que coordena a programação e divulgação das JEP a nível nacional, convidou as entidades públicas e privadas a associarem-se a estas jornadas para organizarem atividades para o público.

Em 2018 celebra-se o Ano Europeu do Património Cultural, e, nesse âmbito, as JEP propuseram-se assinalar a importância da "partilha de memórias, entendida como fator de cidadania, de dignidade e de democracia".

As celebrações, sob diversos formatos - desde festivais, visitas guiadas, workshops, exposições, espetáculos - prolongam-se desde finais de agosto a outubro, consoante os países.

"O objetivo do Ano Europeu do Património Cultural e das JEP é, pois, encorajar cada vez mais pessoas a descobrir e a envolver-se com o património cultural da Europa, reforçando o sentimento de pertença a um espaço comum", salienta a DGPC, no comunicado.

Cita, a propósito, a secretária-geral do Conselho da Europa, Gabriella Battaini-Dragoni: "As JEP são uma experiência única de celebração da diversidade cultural e das coloridas histórias de uma Europa vibrante e diversa. Este programa cultural é uma ferramenta muito efetiva para estimular a imaginação e promover uma verdadeira participação na vida cultural".

Por seu turno, Tibor Navracsics, comissário europeu para a Educação, Cultura, Juventude e Desporto, "a cultura e o património cultural têm um poder único para aproximar pessoas de diferentes origens, permitindo-lhes compreender e respeitar as suas diferenças - e reconhecer as experiências históricas, culturais e humanas que partilham. Deste modo, espero que as pessoas se apercebam de que é muito mais o que nos une do que o que nos separa".

Celebradas nos 50 Estados signatários da Convenção Cultural Europeia, as JEP evidenciam a diversidade das tradições e saberes locais, estilos arquitetónicos e obras de arte que, no seu conjunto, constituem o património europeu. Lançadas pelo Conselho da Europa em França, no ano de 1985, as JEP são organizadas conjuntamente com a Comissão Europeia desde 1999.

Lusa