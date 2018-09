O músico da Pensilvânia foi encontrado morto em casa, na Califórnia, nos EUA.

É conhecido o historial de Miller com o abuso de drogas. Em maio teve um acidente de viação e foi detido por conduzir sob o efeito de álcool e ter fugido do local.

Miller lançou cinco álbuns e esteve duas vezes em Portugal, no Rock in Rio 2014 e no MEO Sudoeste 2016.