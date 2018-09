Celebridades prestam homenagem ao rapper Mac Miller

"Isto deixou-me mesmo triste", escreveu o músico Ed Sheeran, na sua conta oficial do Instagram, onde deixou também uma imagem com o rapper.

Também Snoop Dogg, Chance the Rapper e Missy Elliot deixaram mensagens de homenagem nas redes sociais.

Malcolm James McCormick, mais conhecido como Mac Miller, falou muitas vezes sobre a sua dependência das drogas e, segundo a publicação TMZ, o rapper terá morrido de overdose.

"Palavras não podem expressar o quanto eu amava o Mac", escreveu o guitarrista e produtor Thundercat, no Twitter. Foi também nesta rede social que o produtor deixou uma imagem com o rapper, em que o apelidou de "verdadeiro".



Pharrell Williams, Wiz Khalifa e Khalid foram outras personalidades do mundo da música que homenagearam Mac Miller, com mensagens e imagens.



De acordo com a BBC, Mac Miller chegou à fama depois do seu álbum de estreia em 2011 chegar ao topo das tabelas musicais dos Estados Unidos da América. O sua álbum foi lançado no início do ano.

O rapper começou a namorar com a cantora Ariana Grande, em 2016. A relação terminou em maio deste ano e foi muito noticiada, com a cantora a falar numa "relação tóxica".