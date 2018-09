Mais bilhetes colocados à venda para os U2 em Lisboa

Os bilhetes para o concerto tinham esgotado em duas horas, a 2 de fevereiro, dia em que foram colocados à venda. No entanto, foram esta segunda-feira postos à venda cerca de 150 bilhetes, libertados pela banda.

A mesma fonte explicou que, em todos os concertos, a banda tem direito, por contrato, a um determinado número de bilhetes. Nos dias antes do concerto, a banda informa quantos deseja usar, libertando os restantes para venda.

O grupo de rock irlandês tem agendados dois concertos em Lisboa, a 16 e 17 deste mês, na Altice Arena, no âmbito da digressão "EXPERIENCE + iNNOCENCE", que arrancou em maio nos Estados Unidos.

Esta será a sexta vez que os U2 atuam em Portugal. Em 2010 deram dois concertos esgotados no Estádio Cidade de Coimbra, em 1982, tocaram no festival de Vilar de Mouros e, em 1993, 1997 e 2005, atuaram no Estádio José de Alvalade, em Lisboa.

Os U2 voltam agora à estrada depois de terem feito, em 2017, uma digressão de celebração dos 30 anos do álbum "The Joshua Tree".

Em dezembro, lançaram o álbum "Songs of Experience", que dá o mote para a nova digressão mundial, que começou a 2 de maio, em Tulsa, nos Estados Unidos, e chegou à Europa a 31 de agosto, em Berlim.

Formados em Dublin, em 1976, os U2 integram Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.

