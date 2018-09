Hozier começa digressão europeia com concerto em Portugal

O cantor e compositor irlandês lançou, este mês, o EP "Nina Cried Power”, que antecipa o segundo disco de originais e que conta com a voz soul e gospel de Mavis Staples e com "Booker T Jones" no orgão.

Em 2016, Hozier lançou o single "Cherry Wine", um hino contra a violência doméstica. Os lucros reverteram para várias instituições internacionais de defesa das vítimas.

O disco de estreia data de 2014 e contém o tema multiplatina “Take Me To Church”.

Os bilhetes estarão à venda nos locais habituais já no dia 21 de setembro, a partir das 9 horas.