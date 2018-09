Cary Joji Fukunaga vai realizar o próximo filme James Bond

Joel C Ryan / AP

Cary Joji Fukunaga substituirá o britânico Danny Boyle, que acabou por desistir em agosto alegando divergências artísticas para fazer o 25.º filme centrado no agente secreto 007.

Os produtores Michael Wilson e Barbara Broccoli e o ator Daniel Craig, que voltará a ser James Bond, anunciaram hoje que a rodagem decorrerá a partir de 04 de março, em Londres, e a estreia está marcada para 14 de fevereiro de 2020.

A mudança na realização levou a um adiamento da produção e consequentemente da estreia, inicialmente prevista para o outono de 2019.

Não foi ainda revelado o título do filme.

Cary Joji Fukunaga, 41 anos, de quem os produtores elogiaram a "versatilidade e a inovação", realizou as séries de televisão "True Detective" e "Maniac" e o filme "Beasts of No Nation", protagonizado pelo ator Idris Elba, sobre quem se especulou que poderia ser o próximo James Bond.

A primeira adaptação ao cinema das histórias de espionagem criadas pelo escritor Ian Fleming foi "Dr. No", em 1962, por Terence Young e com Sean Connery.

A mais recente é de 2015, "Spectre", de Sam Mendes, com Daniel Craig.

Lusa