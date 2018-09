Mariza e Sara Tavares nomeadas para os Grammy Latino

A fadista Mariza está nomeada com o mais recente álbum, homónimo, editado este ano, com temas compostos, entre outros, por Jorge Fernando, Mário Pacheco, Matias Damásio e Carolina Deslandes.

Mariza, que inicia na próxima quarta-feira uma digressão por 14 palcos europeus, já esteve várias vezes indicada para os Grammy Latinos, nomeadamente com os álbuns "Mundo", "Terra" e "Concerto em Lisboa".

sara tavares / facebook

A cantora Sara Tavares está nomeada pela primeira vez com o disco "Fitxadu", quinto de originais, lançado em 2017, e que contou com a participação de Kalaf Epalanga, Toty Sa'Med e Manecas Costa.

Na mesma categoria do Grammy Latino de melhor "roots album" estão ainda nomeados Anastácia, Almir Sater e Renato Teixeira, e Borghetti Yamandu.

A 19ª. edição dos Grammy Latinos é liderada pelo músico colombiano J Balvin, estrela do 'regaeton', com oito nomeações, por causa do álbum "Vibras".

Além deste disco de J Balvin - músico que atuou este ano em Portugal -, entre os dez nomeados para o Grammy Latino de "álbum do ano" estão "Caravanas", de Chico Buarque, "Prometo", de Pablo Alboran, e "Salvavidas de hielo", de Jorge Drexler.

A cerimónia dos Grammy Latinos, atribuídos pela Academia Latina de Artes e Ciências de Gravação, está marcada para 15 de novembro em Las Vegas, Estados Unidos.

Lusa