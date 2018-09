Diretor do Museu Serralves demite-se

O pedido estará relacionado com decisões da administração da Fundação, que interditou a menores de 18 anos parte da exposição de fotografias do norte-americano Robert Mapplethorpe, inaugurada esta quinta-feira, e ordenou que fossem retiradas várias obras com conteúdo sexualmente explícito.

Fotografias de nus, flores, retratos de artistas como Patti Smith ou Iggy Pop e imagens de cariz sexual compõem a primeira exposição em Portugal do fotógrafo Robert Mapplethorpe.

JOSÉ COELHO

A exposição foi inaugurada com menos 20 fotografias que as mais de 170 que já tinham sido anunciadas pelo próprio João Ribas, também comissário da mostra.

Numa declaração ao jornal Público, o diretor do Museu de Arte de Serralves afirmou que “já não tinha condições para continuar à frente da instituição”.