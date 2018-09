Exposição de Mapplethorpe em Serralves recebeu 6.000 visitantes em quatro dias

O diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, João Ribas, apresentou na sexta-feira a sua demissão, porque "já não tinha condições para continuar à frente da instituição", afirmou o próprio ao jornal Público.

Segundo o mesmo jornal, a demissão surge depois de a administração ter limitado a maiores de 18 anos uma parte da exposição dedicada ao fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe, comissariada por Ribas, e ter imposto a retirada de algumas obras com conteúdo sexualmente explícito.

À entrada de uma das salas da exposição está uma placa com a indicação: "Dado o caráter sexualmente explícito de obras expostas nesta área, o acesso à mesma é reservado a maiores de 18 anos e a menores acompanhados dos respetivos representantes legais".

Contudo, num primeiro aviso, lia-se afixado na porta: "Alertamos para a dimensão provocatória e o caráter eventualmente chocante da sexualidade contida em algumas obras expostas. A admissão nesta sala está reservada a maiores de 18 anos".

Segundo o comunicado enviado no sábado, o Conselho de Administração da Fundação de Serralves afirma que "não retirou nenhuma obra da exposição", composta por 159 fotografias, "todas elas escolhidas pelo curador", João Ribas.

A administração acrescenta ainda que "desde o início a proposta da exposição foi apresentar as obras de cariz sexual explicito numa zona com acesso restrito", afirmando que considerou "que o público visitante deveria ser alertado para esse efeito, de acordo com a legislação em vigor".

Na sequência desta situação, no domingo, dezenas de pessoas manifestaram-se para exigir a demissão do Conselho de Administração da Fundação de Serralves.

Em reação ao protesto, Isabel Pires de Lima, em representação do Conselho de Administração da Fundação, considerou surpreendente o processo de contestação à presidente da instituição, Ana Pinho, dizendo não haver motivos para a demissão da administração.

A exposição, com fotografias de nus, flores, retratos de artistas como Patti Smith ou Iggy Pop e imagens de cariz sexual foi inaugurada na quinta-feira.

Serralves apresentou hoje a programação da 10.ª edição da Festa de Outono que, ao contrário do que é habitual, não teve a presença de nenhum elemento da administração.

