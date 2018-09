Elle Fanning protagoniza filme apocalíptico

Realizado e fotografado pela americana Reed Morano, “Agora Estamos Sozinhos” apresenta um par — interpretado por Elle Fanning e Peter Dinklage — a viver, ou melhor, a sobreviver num mundo que foi atingido por uma incrível devastação: nas habitações da sua cidade, todos estão mortos. O resultado é um filme insólito e perturbante, distinguido com o Prémio Especial do Júri no Festival de Sundance do passado mês de Janeiro.

O cineasta português André Gil Mata foi à Bósnia filmar uma história em que o realismo se cruza com a parábola política: revelado no Festival de Berlim, “A Árvore” apresenta dois seres, um velho e uma criança, numa situação de guerra assombrada pelas incertezas do seu destino europeu.

“Uma Mulher Não Chora”, de Fatih Akin, é um drama policial centrado numa mulher que avalia a possibilidade de se vingar do acto terrorista em que perdeu o marido e o filho — valeu a Diane Kruger um prémio de interpretação no Festival de Cannes (2017), estando já disponível no nosso mercado de DVD.

Também em DVD, será possível ver ou rever “Paddington 2”, uma divertida e subtil reinvenção do universo mágico dos livros de Michael Bond. Ben Wishaw dá voz ao ursinho Paddington, num elenco dominado pela presença de Hugh Grant, compondo o “mau da fita” num misto de ironia e paródia.

* Banda sonora: “Tucker” (1998), de Francis Ford Coppola > “Rhythm Delivery”, Joe Jackson