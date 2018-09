Lisboa considerada a melhor cidade de cultura emergente

De acordo com a Associação Turismo de Lisboa (ATL), esta distinção é atribuída pela 'Leading Culture Destinations Awards' e é a primeira vez que a capital portuguesa recebe um prémio "associado à cultura, enquanto destino turístico".

"A atribuição do galardão a Lisboa foi decidida por um júri constituído por dez criadores culturais, nas áreas da moda, música, turismo, hospitalidade, arquitetura, 'design' e arte, cujo trabalho é seguido por milhares de fãs", indica o comunicado enviado às redações.

A concorrer com Lisboa estava cidades como Medellin (Colômbia) ou Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Na opinião do diretor-geral da ATL, Vítor Costa, "este prémio decorre da oferta diversificada de Lisboa no que diz respeito às múltiplas experiências culturais que proporciona aos visitantes ao longo de todo o ano, quer ao nível do património e da sua história, quer ao nível de exposições, espetáculos, peças artísticas, festas e festivais".

"Muitos dos eventos já se consolidaram no calendário da cidade e isso reflete-se na notoriedade do destino", sublinha o responsável da ATL, citado na nota.



Lusa