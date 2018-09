Fundador e vocalista dos Jefferson Airplane morreu aos 76 anos

Balin fundou os Jefferson Airplane em 1965 e em apenas dois anos foi responsável por criar uma vaga nacional que chegou a rivalizar com a influência dos Beatles e ajudou a inspirar o álbum "Sgt. Pepper" da banda britânica.

Os Jefferson Airplane marcaram o início de uma era para os artistas de San Francisco, como Grateful Dead e Janis Joplin, muitos dos quais atuaram no Matrix, um salão de baile que Balin ajudou a dirigir.

O 'San Francisco Sound', um 'movimento' que remetia para uma mistura psicodélica de blues, folk, rock e jazz, era a expressão musical do estilo de vida 'hippie' emergente.

Em meados da década de 1970, quando os Airplane se reagruparam sob o nome de Jefferson Starship, Balin, que chegou a abandonar o grupo, cantou em sucessos como "Miracles" (que ele co-escreveu), "With Your Love" e "Count On Me". Mais tarde, a solo, registou sucessos como "Hearts" e "Atlanta Lady".

Os Jefferson Airplane passaram a constar do "Rock and Roll Hall of Fame" em 1996 e duas das músicas do álbum "Summer of Love" são estão entre as melhores 500 de sempre, segundo a revista Rolling Stone.

Lusa