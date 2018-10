Baterista deixa Sigur Rós após acusações de violação

"Na sequência de alegações extremamente graves, aceitámos a resignação do nosso companheiro de banda, para deixá-lo lidar com esta questão com privacidade”, escreveu o grupo em comunicado.

O caso remonta a 2013, depois de Meagan Boyd ter acusado o baterista de a ter violado enquanto dormia. Os dois ter-se-ão conhecido numa discoteca em Los Angeles na altura em que o grupo islandês gravava o álbum “Kveikur”.

A mulher acusa Orri Páll Dýrason de a ter “penetrado sem consentimento", depois de terem adormecido na mesma cama. A revelação foi feita no Instagram, numa publicação entretanto removida.

“Pergunto-me porque é que não fui embora à primeira, mas estava bêbada, morta de cansaço, em choque... mas nada disso importa porque ninguém merece ser violado/tocado/lambido”.

A artista, mais conhecida por Yin Shadowz, explicou ainda porque não apresentou queixa. A mulher diz que se sentia irresponsável por confiar no músico, e por este fazer “parte de uma banda que adorava e por respeitá-lo”.

O grupo, agora reduzido a dois elementos, foi fundado em 1994 e é dos mais bem-sucedidos na Islândia.