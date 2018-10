Música barroca vai ouvir-se em Mafra no fim-de-semana

A edição deste ano do In'Musica promete percorrer a música barroca alemã, inglesa, francesa e italiana, com a interpretação de composições de Rameau, Bach, Haendel, Telemann e Purcell, refere, em nota de imprensa, a organização da Câmara Municipal e a associação cultural Cultur'canto de Mafra, no distrito de Lisboa.

O Trio Sacrum Convivium, composto pela soprano Susana Duarte, pelo violinista Reys Gallhardo e por Daniel Oliveira, no cravo, inicia o ciclo na sexta-feira, pelas 21:30, dando a ouvir as influências de Lutero na música de Telemann e Bach.

No sábado, à mesma hora, o Quarteto Opus 28 e o Trio Ventos D'Arco juntam-se para uma verdadeira viagem por sonoridades barrocas, percorrendo quatro géneros musicais em quatro línguas diferentes.

O ciclo encerra no domingo, às 18:00, com um concerto do Quarteto Ensemble Fioritura, todo ele dedicado à música produzida na idade de ouro do barroco italiano.

Através de múltiplas formas de expressão musical, o In'Musica pretende proporcionar uma experiência musical dirigida a toda a comunidade e contribuir para a estratégia de divulgação da música histórica, sublinha a organização.

