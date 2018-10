"Senti que me transformaram num monstro"

“Maldito circo de merda. As pessoas começaram a processar-me a cada oportunidade que tinham, Eu sei que nunca poderia ser a Cinderela, mas senti que num período muito de tempo me transformaram num monstro”, revelou Johnny Depp numa entrevista à revista GQ britânica.

Nos últimos anos, o ator de 55 anos tem sido acusado de violência doméstica pela ex-mulher, Amber Heard.

“Sentia as pessoas a olharem para mim de maneira diferente devido às acusações. E depois começaram a dizer coisas às revistas. Mas a única coisa que eu podia fazer era saber o que eu tinha feito. Eventualmente, a verdade será revelada. Sei qual é a verdade e se tiver de me afastar de tudo hoje, do trabalho, da carreira, então está bem” prosseguiu.

Durante a entevista, Depp voltou a negar as acusações de violência doméstica.

“Magoar alguém que amo? Não era algo que eu faria. Por isso, inicialmente mantive-me calado. Não ia começar uma troca de insultos com alguém. Deixei-a dizer o que tinha a dizer e os meus advogados tratariam do testo”.

Em maio de 2016, Amber Heard acusou o ator de violência doméstica e pediu o divórcio. Um tribunal de Loas Angeles proibiu Johnny Depp de se aproximar da atriz. O casamento durou 15 meses.