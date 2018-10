Seis designers passaram à final do concurso Sangue Novo da ModaLisboa

Os nomes dos seis finalistas foram anunciados hoje no final do desfile coletivo das propostas dos dez jovens que concorreram a esta edição do Sangue Novo, pelo presidente do júri, Miguel Flor, no Pavilhão Carlos Lopes, onde decorre a maioria dos desfiles da 51.ª edição da ModaLisboa, que começou na quinta-feira.

O Sangue Novo, concurso destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens 'designers' em início de carreira, sofreu algumas alterações nesta edição, passando de semestral a anual.

Cada finalista selecionado hoje irá receber um prémio monetário, no valor de mil euros, para desenvolver uma coleção a apresentar na final, na 52.ª edição da ModaLisboa, em março de 2019.

Em março, o mesmo júri, que além de Miguel Flor integra Alfredo Oróbio (do coletivo Awaytomars) e Cláudia Barros (editora de moda da Vogue Portugal), irá eleger o vencedor, que receberá uma bolsa de cinco mil euros e terá a opostunidade de frequentar um Mestrado em Design de Moda na Polimoda, em Florença, Itália.

Além disso, tanto na eliminatória que decorreu hoje como na final são atribuídos mais dois prémios: FashionClash e The Feeting Room.

Nesta edição, o prémio FashionClash, cujo vencedor foi anunciado pelo diretor daquele festival holandês de moda, Branko Popovic, foi para Carolina Raquel, que irá apresentar a coleção com a quel concorreu ao Sangue Novo em 2019, em Maastricht, na Holanda.

The Co.Re venceu o prémio The Feeting Room, cujo vencedor foi escolhido e anunciado pelos representantes da marca Edgar Ferreira e Guilherme Oliveira.

TIAGO PETINGA

A esta edição do Sangue Novo concorreram ainda, além de Rita Carvalho, Archie Dickens, Carolina Raquel, Federico Protto, The Co.Re e Opiar, Pu Tianqu, For all Kind by Saskia Lenaerts, Vítor Antunes e Victor Huarte.

TIAGO PETINGA

TIAGO PETINGA

TIAGO PETINGA

TIAGO PETINGA

TIAGO PETINGA

TIAGO PETINGA

TIAGO PETINGA

A 51.ª edição da ModaLisboa, na qual são apresentadas coleções para a primavera do próximo ano, decorre até domingo, no Pavilhão Carlos Lopes e zona circundante, no Parque Eduardo VII.

Lusa