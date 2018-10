Michael Bublé anuncia fim da carreira

Naquela que diz ter sido a sua última entrevista, o cantor garantiu que se "vai retirar" do mundo artístico. "Não tenho mais estômago para isto. O narcisismo da celebridade", afirma numa entrevista ao jornal Daily Mail.

Michael Bublé justificou a decisão com o estado de saúde do filho de cinco anos, diagnosticado com um cancro no fígado que agora se encontra em período de remissão. "Tu só queres morrer. Nem sei como é que eu estava a respirar", lembra o momento em que recebeu a notícia.

O cantor canadiano decidiu colocar um ponto final na carreira de 17 anos, que lhe valeu quatro Grammys. A saída da cena musical vai acontecer depois de lançar o seu último álbum "Love", no próximo mês.