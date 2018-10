Morreu fotógrafo turco Ara Güler, criador de imagens icónicas de Istambul

Ara Güler, nascido em 16 de agosto de 1928, começou a carreira de fotógrafo no jornal Yeni Istanbul, em 1950, antes de trabalhar para 'media' internacionais como a Time-Life ou Paris Match.

Apelidado de "O olho de Istambul", o fotógrafo soube captar a alma da capital turca ao longo de 75 anos, com imagens a preto e branco da vida quotidiana, desde os pescadores aos pequenos comerciantes e operários.

"As pessoas chamam-me o fotógrafo de Istambul, mas eu sou um cidadão do mundo. Um fotógrafo do mundo", disse, um dia, numa entrevista.

A sua profissão permitiu-lhe viajar por todo o mundo, do continente africano ao Afeganistão, mas sobretudo na Turquia natal.

Ao longo da carreira, cruzou-se com nomes destacados da fotografia mundial, como Marc Riboud e Henri Cartier-Bresson, e entrou para a agência Magnum Photos.

Um museu com o seu nome foi inaugurado em Istambul para celebrar a sua obra.

Ara Güler faleceu de insuficiência cardíaca no Hospital Florence Nightingale, em Istambul, onde estava internado nos cuidados intensivos.



Lusa