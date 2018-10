No processo de destruição, outra obra de Banksy foi criada

No momento em que o martelo dá por concluída a venda, o quadro começa a autostruir-se. Metade da tela "Menina a segurar balão" fica em tiras perante os olhos incrédulos de quem estava na sala londrina.

Esta tela a leilão é uma reprodução de 2006 em acrílico do graffiti original pintado num muro no sul de Londres em 2002 e depois replicado noutros muros ao longo dos anos seguintes.

"Banksy não destruiu uma obra durante o leilão, ele criou uma", afirmou um responsável da Sotheby's Alex Branczik, renomeada "Love is in the Bin".

Compradora mantém interesse na obra

A compradora do quadro no leilão da Sotheby's a 5 de outubro manteve a oferta de quase 1,2 milhões de euros (1042 milhões de libras) e é agora a dona de "Amor no caixote do lixo".

Esta "colecionadora europeia", como escreve a Sotheby's no site, ficou "inicialmente chocada". "Mas, gradualmente, percebi que seria dona de um bocado da História da Arte", explicou a compradora.

A obra tinha sido entretanto certificada como sendo da autoria de Banksy pela Pest Control, organização que certifica a arte do misterioso artista de rua.

Fica em exposição na Sotheby's de Londres durante este mês para então ser entregue à nova dona.

Destruição programada pelo artista

No momento em que o martelo deu por concluída a venda, Banksy publicou um vídeo no Instagram em que mostrava a intenção de há longa data de destruir a obra.

"Há uns anos inseri secretamente uma destruidora de papel dentro da moldura. Para o caso de alguma vez ir a leilão", lê-se no texto inserido entre as imagens.

"O desejo de destruir é também um impulso criativo" - a frase de Picasso que Banksy utilizou como título do seu vídeo ganhou assim todo um novo sentido.