Banksy queria a destruição total de quadro em leilão

A autodestruição do quadro em leilão na Sotheby's não correu como Banksy planeou. A revelação foi feita pelo próprio artista britânico num vídeo publicado no seu site e no YouTube.

Intitulado "Rasga o amor - a versão do realizador", o vídeo mostra que Banksy queria que a famosa tela ficasse totalmente reduzida a tiras.

"Nos ensaios tudo correu bem...", escreve Banksy quase no final do vídeo, altura em que vemos uma cópia a ser rasgada pela destruidora de papel embutida na moldura.

O quadro ficou parcialmente destruído no leilão da Sotheby's de 5 de outubro, perante o espanto de quem assistia.

A leiloeira afirmou então que se tratava agora de uma nova obra de arte, intitulada "Amor no caixote do lixo" e a nova dona acredita ter comprado "um bocado da História da Arte"

Em declarações ao The Art Newspaper,o responsável da Sotheby's pela arte contemporânea na Europa, Alex Branczik, reiterou que a leiloeira nada teve a ver com o que aconteceu durante o leilão.

Acrescentou que tinham instruções específicas para não mexer na moldura porque fazia parte integral da obra.

Razão pela qual a destruidora de papel integrada não foi detectada, explicou o responsável.