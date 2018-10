Dave Matthews Band de regresso a Lisboa no dia 6 de abril

O grupo liderado pelo músico que lhe dá nome volta assim à sala onde marcou presença pela última vez em 2015, quando tocou durante mais de três horas, um ano antes dos concertos acústicos nos coliseus de Lisboa e do Porto.

Segundo comunicado da Everything is New, a primeira digressão europeia da Dave Matthews Band desde 2015 vai começar em Munique, no dia 06 de março de 2019, e encerrará em Lisboa, um mês depois.

A banda lançou este ano o nono disco, intitulado "Come Tomorrow", que teve uma classificação de cinco em dez na publicação digital Pitchfork e de 3,5 em cinco na Rolling Stone, enquanto no agregador Metacritic tem 71%.

A venda geral de bilhetes vai começar no dia 27 de outubro, com preços entre os 42 e os 65 euros.

