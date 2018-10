35 mil pessoas na 43.ª edição do Portugal Fashion que termina hoje

A organização do Portugal Fashion avançou à agência Lusa que esta edição recebeu praticamente 35 mil visitantes nos três dias do evento de moda, um número que deixa a organização "muito satisfeita", até porque, recorda, foi superado o número de pessoas da última edição, que registou cerca de 30 mil pessoas em quatro dias, ou seja, com mais um dia de evento do que nesta última edição.

Nesta edição, o Portugal Fashion contou com 500 profissionais na organização do evento e cerca de 350 profissionais da comunicação social acreditados, entre jornalistas nacionais, internacionais, fotógrafos, repórteres de imagem e 'bloguers', entre outros.

Neste último dia da 43.ª edição do Portugal Fashion, a Alfândega recebeu também os desfiles da dupla Marques'Almeida, Katty Xiomara, Luís Buchinho, da dupla Alves/Gonçalves, Luís Onofre, da dupla Storytailors, Nuno Baltazar, Concreto ou Meam.

Júlio Torcato anuncia fim da marca

Neste último dia da 43.ª edição do Portugal Fashion, que termina com o desfile da coleção "30" do 'designer' Júlio Torcato, o criador anunciou que esta apresentação vai ser a última que faz nestes moldes.

"O futuro da marca Júlio Torcato e este formato de desfile em passarela é o último hoje", avançou à Lusa Júlio Torcato, momentos antes de apresentar a coleção "30", que encerra também um capítulo de 30 anos de carreira.

Júlio Torcato explicou à Lusa que se sente "esgotado" para continuar a fazer desfiles neste formato.

"Trinta anos marca isso. Novas linguagens aparecerão, ligado à moda na mesma, ligado ao Portugal Fashion e farei apresentações que neste momento estamos a estudar a forma, mas talvez apresentações com mais mensagem, mais conceito, mais pequeninas, mas não em passarela", conclui.

A última coleção de Júlio Torcato é "mais do que uma coleção". "São 30 obras de 30 pessoas, super criativas ligadas à moda, outras de outras áreas, mas pessoas que tiveram relevância ou importância durante estes 30 anos da minha carreira", referiu o criador.

A construção da última apresentação de Torcato começou por ir buscar ao arquivo peças de vestuário para depois escolher 30 pessoas e fornecer a cada uma delas uma peça, para ser interpretada e intervencionada com total liberdade.

O Portugal Fashion, evento de moda organizado pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 -- Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.



Com Lusa