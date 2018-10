Norte-americanos Tool atuam a 2 de julho em Lisboa

Os Tool têm concerto marcado para 2 de julho na Altice Arena, em Lisboa, encerrando a digressão no mesmo local onde atuaram em novembro de 2006, de acordo com informação divulgada hoje no 'site' oficial da banda.

A banda deverá apresentar nessa altura temas do novo disco, a ser editado no próximo ano. Os bilhetes vão ser postos à venda na quinta-feira, a partir das 10:00.

Os Tool formaram-se em 1990 em Los Angeles, nos Estados Unidos. O disco de estreia da banda, "Undertow", foi editado em 1993 e o álbum mais recente, "10.000 Days", data de 2006.Pelo meio, editaram "AEnima", em 1996, e "Lateralus", em 2001.

A digressão europeia dos Tool começa a 02 de junho em Berlim e passará ainda por cidades como Praga, Viena, Florença, em Itália, Copenhaga e Madrid.A banda é formada por Maynard James Keenan (voz), Adam Jones (guitarra), Danny Carey (bateria) e Justin Chancellor (baixo).

Lusa