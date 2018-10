Depois da morte do seu ex-namorado rap Mac Miller e do atentado terrorista que matou 22 pessoas e feriu mais de 500 no concerto em Manchester, que levou à interrupção da digressão do álbum "Dangerous Woman", Ariana Grande volta ao ativo, desta vez com uma digressão mundial para apresentar o quarto disco "Sweetener".

A "Sweetener World Tour" conta com 42 datas e vai arrancar no dia 18 de Março em Albany.