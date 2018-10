Massive Attack tocam em Lisboa espetáculo de celebração dos 21 anos de "Mezzanine"

O concerto está marcado para 18 de fevereiro no Campo Pequeno e os bilhetes são colocados à venda na sexta-feira, refere a promotora Everything is New em comunicado.

Os Massive Attack (Robert Del Naja e Grantley Marshall) trazem a Lisboa MezzanineXXI, "um novo espetáculo que consiste numa produção audiovisual de Elizabeth Fraser, desenhada por Robert Del Naja, com mais participações que serão anunciadas posteriormente".

"O espetáculo irá reinterpretar 'Mezzanine' 21 anos depois do seu lançamento, usando áudio reconstruído de samples e influências originais do álbum", adianta a promotora. O álbum "Mezzanine", editado em 1998, é o terceiro longa duração de originais da banda, formada em 1987 em Bristol.

REGINA KUEHNE

Será Robert Del Naja o misterioso Banksy?

A identidade do artista de rua Banksy é um mistério pelo que têm sido várias as tentativas de o identificar.

A teoria que tem ganho mais expressão é a de que é o músico dos Massive Attack. Robert Del Naja é, além de músico, graffiter, sobre quem Banksy já afirmou ser sua inspiração.

Em junho de 2017, o músico e produtor Goldie deu uma entrevista em que referiu Banksy para falar sobre o impacto da arte urbana na sociedade.

"O graffiti ainda é incompreendido, mas se desenharmos uma letra em forma de bolha e escrevermos "Banksy" numa camisola, fica bem... Já a podemos vender", afirmou Goldie durante a entrevista.

O músico acrescentou ainda que "não quero desrespeitar o Rob, é um artista brilhante e virou do avesso o mundo da arte". Após esta afirmação, Goldie fez uma pausa - interpretada como arrependimento - e mudou o tema da conversa.

Muitos fãs acreditam por isso que a identidade do artista britânico foi finalmente desvendada.

A ser verdade, os fãs portugueses vão ter uma nova oportunidade de ver e ouvir Banksy em palco, depois de o Massive Attack já terem atuado várias vezes em Portugal.

