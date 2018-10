Na sua conta no Instagram, a banda faz o anúncio aos fãs, afirmando estar desejosa de voltar a Portugal. A última vez que Bon Iver tocaram em Portugal foi no Primavera Sound no Porto em 2017, poucos meses do lançamento do (ainda) último álbum "22, A Million".

Bon Iver é o segundo nome confirmado para o festival que vai decorrer no Passeio Marítimo de Algés entre 11 e 13 de julho de 2019. Os britânicos The Cure foram a primeira confirmação.