Morreu o líder e co-fundador dos The Residents, Hardy Fox

A notícia foi avançada num comunicado publicado no seu site.

Na página oficial dos The Residents é sublinhada a sua enorme influência na banda "apesar de não ter tido uma aprendizagem formal, a sua musicalidade era única,muito refinada e profícua.

Os The Residents formaram-se em 1969 e lançaram mais de 60 discos. Os elementos da banda quiseram sempre manter anonimato, uma forma de vincar a importância da sua arte. Nas atuações em palco apareciam vestidos de forma a não serem reconhecidos, com fatos e máscaras com um olho gigante.

Só em 2015, quando abandonou a banda, é que Hardy Fox revelou ter sido co-fundador e principal compositor.