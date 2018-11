A banda, que esteve no passado mês de agosto em Vilar de Mouros, vai atuar no dia 9 de março no espaço Lisboa ao Vivo e no dia 10 no Hard Club, no Porto.

Para estes concertos vão trazer temas novos, como "Boomin' In Your Jeep" ou "Another Level". As canções vão integrar o próximo disco que os Crystal Fighters estão a preparar.