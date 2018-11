Segundo os dados da autóspia, o músico norte-americano morreu devido a uma overdose causada pela combinação de cocaína, álcool e fentanil, um opiácio que é 50 vezes mais poderoso do que a heroína, utilizado para aliviar as dores dos doentes com cancro.

O rapper, que foi namorado de Ariana Grande e cujo nome veradadeiro era Malcolm McCormick, sofria de depressão e reconhecidos problemas com as drogas.

Mac Miller tinha 26 anos e foi encontrado morto em casa.