Cantor Zé do Pipo desaparecido desde segunda-feira

O desaparecimento de Nuno Batista está sob investigação da Polícia Judiciária.Luís Martins, responsável pela agenda dos espetáculos do cantor de música popular portuguesa, confirmou que Nuno Batista "está desaparecido desde as 14:00 de segunda-feira", quando saiu de casa para ir ao banco e à farmácia, não tendo regressado.

Na terça-feira, o seu automóvel foi localizado por familiares junto à praia do Porto da Areia Sul, em Peniche, no distrito de Leiria. A família apresentou queixa do desaparecimento do cantor às autoridades.

O comandante da Capitania de Peniche, Vasco Cristo, disse à agência Lusa que Polícia Marítima, PSP e bombeiros locais estão a proceder a buscas em terra e no mar, que vão ser retomadas na quinta-feira de manhã.

Nuno Baptista tinha abandonado a carreira enquanto Zé do Pipo a 11 de outubro, quando deu o seu último espetáculo, revelou 'manager' do cantor.

"Tinha seis espetáculos no estrangeiro este mês e tive de os cancelar", afirmou o empresário, informando que Nuno Batista vai ser substituído por outro cantor para dar continuidade ao artista Zé do Pipo.

