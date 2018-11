Artista brinca com sinais de trânsito de Edimburgo

Segundo a BBC, o artista em questão é Clet Abraham, um francês cujos trabalhos são vendidos por milhares de libras.

Em novembro do ano passado, o artista publicou uma imagem com um gato, no Instagram, muito idêntica à que está agora numa das ruas de Edimburgo.

Sorcha Carey, diretora do Festival de Arte de Edimburgo, elogiou o trabalho de Clet Abraham. "O artista é muito inteligente no que faz porque o sinal permanece completamente funcional".

O artista já deixou o seu cunho pessoal em vários sítios do mundo como Los Angeles, Taiwan, Paris, e Montreal.

