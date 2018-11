Boom Festival assinala os 20 anos com lançamento de documentário e livro

"O documentário 'Boom Festival 20 Anos' resume não só a história raramente contada do evento, como de todos os projetos que emergiram da sua evolução ao longo do tempo (...). Os 20 anos do evento deram ainda origem ao livro 'Boom Festival 20 Years: A Visual and Oral History'", refere a organização do Boom Festival em comunicado.

O documentário e o livro contam a história do festival de "cultura independente" que, desde 1997, se realiza na lua cheia de julho ou agosto, e que começou como uma festa de amigos, numa floresta entre Setúbal e Alcácer do Sal, que procurava replicar em Portugal o movimento 'Goa trance', e adquiriu a dimensão "internacional, multicultural e independente", que atualmente atrai a Idanha-a-Nova, público de cerca de 150 nacionalidades.

"Dedicado a todos os Boomers, o documentário de cerca de 72 minutos, transforma 12 'terabytes' de material na história de 11 edições do evento, e de todos os projetos paralelos ao Boom, contada por quem lhe deu origem e participou nela. Os bastidores, a equipa, as dificuldades da organização de um festival desta dimensão ressaltam das entrevistas a 34 participantes e, principalmente, a membros das equipas que, ao longo de 20 anos, construíram o Boom Festival", lê-se no comunicado de imprensa hoje divulgado.

O livro "Boom Festival 20 Years: A Visual and Oral History" compila testemunhos de 134 pessoas que contribuíram para a evolução do festival, assim como uma perspetiva evolutiva da história gráfica e visual de duas décadas, quer do festival, quer do desenvolvimento da cultura de festivais alternativos em Portugal e no mundo.

"São mais de 500 imagens ao longo de 356 páginas. Tem ainda um texto de enquadramento sobre rituais neo-helénicos e uma produção de imagens 3D", explica a organização.

Considerado pelo jornal The Guardian como um dos dez melhores festivais na Europa, em 2016, e pela revista Rolling Stone como um dos principais sete festivais transformacionais do mundo, o Boom é atualmente "um evento multidisciplinar, transgeracional e intercultural", de grande impacto social, económico e cultural, no Interior do país.

"Estas edições são assim o culminar das celebrações dos 20 anos do Boom Festival que passaram pela edição de 2018 do evento, assim como pela edição de autor de duas peças históricas, quer ao nível cinematográfico, quer literário", conclui o comunicado.

Lusa