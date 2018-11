Segundo a agência Associated Press, o músico nascido no Havai anunciou este domingo a doação monetária para comida a duas instituições havaianas, que organizam todos os anos um programa de Ação de Graças para os mais desfavorecidos.

A digressão de Bruno Mars passou duas vezes por Lisboa, em 2017, num concerto próprio, e em 2018, no Rock in Rio, e vai terminar no Estádio Aloha, em Honolulu.

Com mais de 200 datas, a digressão apresentou o álbum de 2016, "24K Magic", que venceu seis Grammys.