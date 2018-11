Trailer de “Toy Story 4” revela nova personagem

Woody, Buzz e Jessie estão de volta para o quarto filme de Toy Story, que tem estreia marcada para 21 de junho nas salas norte-americanas, mas não vêm sozinhos. Forky, um garfo, junta-se ao grupo para a quarta aventura dos brinquedos.

“Woody sempre esteve confiante sobre o seu lugar no mundo e sobre a sua prioridade, tomar conta da sua criança, quer fosse Andy ou Bonnie” avança a sinopse do novo filme. “Mas quando Bonnie arranja um novo brinquedo, o relutante Forky, uma aventura com velhos e novos amigos irá mostrar a Woody quão grande pode ser o mundo para um brinquedo”.

O filme, realizado por Josh Cooley, chega nove anos depois do último da saga, lançado em 2010 e que se tornou um sucesso de bilheteiras.