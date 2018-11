Quadro de Edward Hopper arrematado por 92 milhões de euros em leilão

"Chop Suey", um óleo sobre tela realizado por Edward Hopper em 1929, foi um dos 91 quadros do espólio do empresário norte-americano Barney Ebsworth, que morreu em abril, e que foi a leilão na terça-feira, na leiloeira Christie's em Nova Iorque.

O quadro tinha um valor estimado entre cerca de 62 milhões e 89 milhões de euros. O empresário tinha-o comprado em 1973, por cerca de 160 mil euros.

christies.com

No mesmo leilão foi estabelecido um novo recorde, desta vez para o pintor holandês Willem de Kooning, cuja obra "Woman as Landscape", pintada na década de 1960, atingiu perto de 61 milhões de euros.

A coleção de Barney Ebsworth foi descrita pela Christie's como "representativa da ascensão da arte norte-americana ao longo do século XX", com uma variedade de estilos, do cubismo à abstração.

Os 91 quadros a leilão estavam avaliados em cerca de 311 milhões de euros.