Estrela de Bollywood paga divídas de agricultores indianos no valor de meio milhão

Amitabh Bachchan escreveu que "tratou" das dívidas de 1398 agricultores do estado de Uttar Pradesh, no norte do país, garantindo que se sentiu realizado.

Ao longo de décadas, a indústria agrícola tem sido prejudicada pela seca, pelo esgotamento dos lençois de água, pela queda nas produções e pela falta de modernização no setor.

Dezenas de milhares de agricultores indianos têm lutado contras as dívidas. Estima-se que muitos se tenham suicidado por causa do fraco negócio - pelo menos 300 mil morreram desde 1995.

Já no início deste ano Amitabh Bachchan tinha liquidado empréstimos de 350 agricultores do estado de Maharashtra, em Mumbai.

Bachchan já participou em mais de 190 filmes, alguns deles filmes de Hollywood. Foi também o anfitrião de Kaun Banega Crorepati, a versão indiana de Quem Quer Ser um Milionário, um dos programas mais vistos da televisão indiana.