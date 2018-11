Lisboa acolhe Semana do Cinema Chinês

Organizado pela China Film Administration, o ciclo decorrerá de 25 de novembro a 04 dezembro, no Corte Inglés, em Lisboa, e na abertura estarão presentes, entre outros, o ator Huang Xiaoming e Wang Xiaohui, diretora do departamento de apoio ao cinema do governo chinês.

Segundo nota de imprensa, Wang Xiaohui quer "estreitar os laços culturais entre as duas nações e dar a conhecer a Portugal o panorama da produção cinematográfica chinesa na atualidade".O Presidente da República Popular da China estará em Portugal nos dias 04 e 05 de dezembro.

A Semana do Cinema Chinês exibirá, por exemplo, "American Dreams in China" (2013), de Peter Chan, o filme de ação "Operation Mekong" (2016), de Dante Lam, e o filme de animação "O rei macaco" (2015), de Tain Xiao Peng.Em 2019, Portugal e a China celebram 40 anos de relações diplomáticas.

No Orçamento do Estado para 2019, o Governo incluiu, no âmbito da Ação Cultural Externa, diversas iniciativas de celebração das relações diplomáticas com a China, nomeadamente o Festival de Cultura Portuguesa na China e o Festival de Cultura Chinesa em Portugal que "contribuirão, de forma transversal, para a afirmação internacional da Cultura portuguesa".

No próximo ano assinalam-se também os vinte anos do regresso de Macau à administração chinesa.

Lusa