Espanha é o país convidado da Feira do Livro de Lisboa de 2019

"Portugal foi há um ano o país convidado da Feira do Livro de Madrid [Espanha] e, no próximo ano, Espanha será o país convidado da Feira do Livro de Lisboa e Portugal da Feira do Livro de Sevilha [Espanha]", afirmou o chefe do executivo português na conferência de imprensa de balanço da 30.ª cimeira bilateral em Valladolid, Espanha.

Em 2017, Portugal foi o país convidado da 76.ª Feira do Livro de Madrid, que se realizou de 26 de maio a 11 de junho, naquela que é uma importante plataforma da indústria espanhola de livros.

A mostra, que se realizou no Parque do Retiro da capital espanhola, foi uma oportunidade de dar a conhecer autores portugueses e encorajar as traduções para a língua espanhola.



Lusa