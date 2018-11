Disney divulga as primeiras imagens do Rei Leão em "live action"

O trailer mostra os primeiros momentos da história de 1994, onde Rafiki apresenta o pequeno Simba, sendo acompanhada pela música que tantos cantaram em criança e que continuam a cantar.

Os fãs da primeira versão ficaram contentes quando ouviram o trailer a ser narrado pelo ator James Earl Jones, que interpreta o rei Mufasa no filme original de 1994 e no do próximo ano. Em menos de 24 horas, o vídeo alcançou mais de 34 milhões de visualizações no Facebook e 25 milhões no Twitter.

O filme é dirigido por Jon Favreau, que esteve por trás do remake também em "live action" do Livro da Selva. Donald Glover dará a voz a Simba, Beyonce será a Nala e o vilão Scar estará a cargo de Chiwetel Ejiofor.

"É o sonho de qualquer diretor trabalhar com uma equipa tão talentosa como esta para trazer vida a este clássico", disse Jon Favreau, citado pela emissora britânica BBC.

As reações dos internautas não se fizeram esperar e muitos foram os comentários sobre o filme deixados nas redes sociais.