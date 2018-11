Morreu o realizador Bernardo Bertolucci 

Última atualização às 9h11

Bernardo Bertolucci, considerado uma referência na história do cinema, venceu o Óscar de melhor realizador com o filme "O Último Imperador", em 1988

O cineasta italiano foi também nomeado para a distinção maior da Academia de Hollywood em 1974, com o polémico filme "O Último Tango em Paris".

"Morreu Bernardo Bertolucci, o último grande maestro", é a manchete do La Repubblica, que avançou a notícia da morte do realizador , e também produtor, argumentista, poeta, "autor por excelência do cinema italiano", refere o jornal.