Nova mostra de Miró em Serralves junta 34 obras de diversas coleções

De acordo com informação publicada na página da Fundação de Serralves, a nova mostra vai ficar patente até 03 de março do próximo ano, e contar com Robert Lubar Messeri como comissário, à semelhança de "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose", que expôs a quase totalidade das obras na posse do Estado.

"Miró deu largas à sua raiva estética".

"A exposição 'Joan Miró e a morte da pintura' centra-se na produção artística do mestre catalão em 1973, altura em que, com 80 anos de idade, preparava uma importante retrospetiva no Grand Palais, em Paris.

As 23 pinturas e objetos que se vão juntar às 11 peças que se encontram em depósito em Serralves advêm das Coleções Fundação Joan Miró (Barcelona), Coleção Adrien Maeght (Saint Paul), Fundação Mapfre (Madrid) e Fundação Pilar i Joan Miró (Maiorca).

"Uma secção documental oferece ao visitante a possibilidade de observar os métodos de trabalho de Miró na execução dos 'Sobreteixims', incluindo um filme do conhecido fotógrafo catalão Francesc Català Roca, que regista o processo de criação e destruição das 'Toiles brûlées'", acrescenta.

O catálogo da exposição, que vai ocupar o piso térreo da Casa de Serralves, vai incluir, "pela primeira vez em versão inglesa e portuguesa, uma entrevista entre Joan Punyet Miró, neto do artista, e Josep Royo, com quem Miró iniciou em 1969 uma longa e altamente produtiva relação de trabalho".

A Casa de Serralves

Assim, as obras previstas para a Casa de Serralves, com projeto do arquiteto Siza Vieira para acolher a coleção de trabalhos de Joan Miró provenientes do antigo Banco Português de Negócios (BPN), só terão lugar depois de março, confirmou à Lusa fonte da fundação.

No sábado, em entrevista ao jornal Expresso, Siza Vieira disse que a intervenção a ser feita não será notada pelo visitante, sem que haja mudanças nas janelas, nas paredes exteriores ou nas interiores. "Vou fazer muito. O que acontece é que não vou expor", afirmou Siza Vieira.

No âmbito do Protocolo de Depósito e de Promoção Cultural assinado em outubro entre a Câmara Municipal do Porto e a Fundação de Serralves sobre as 85 obras de Miró na posse do Estado agora cedidas à cidade, a Câmara Municipal do Porto comprometeu-se a financiar, até um milhão de euros, as obras de ampliação, remodelação ou conservação da Casa de Serralves, que acolherá as obras de Miró.

A autarquia comprometeu-se ainda a um pagamento anual de 100 mil euros à Fundação de Serralves, pelo prazo de 25 anos, para que a coleção seja protegida e promovida nacional e internacionalmente.