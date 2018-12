Sharon Van Etten é a mais recente confirmação para o festival Alive, no Passeio Marítimo de Algés.

A norte-americana trará o mais recente disco "Remind Me Tomorrow", a ser lançado em janeiro, e de onde foi retirado este "Comeback Kid".

Van Etten toca no dia 11 de julho na 13ª edição do festival, que também já tem confirmadas bandas como The Cure, The Smashing Pumpkins e Bon Iver.